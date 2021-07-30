Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü
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Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (ek)KÖYLER BOŞALTILDI, ALEVLERİN ARASINDA KALAN 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİMuğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik...

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (ek)

KÖYLER BOŞALTILDI, ALEVLERİN ARASINDA KALAN 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi. Alevlerin hızla ilerlediği 481 nüfuslu kırsal Osmaniye Mahallesi, tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edilip, Bozburun Mahallesi'ne taşındı. Alevler Osmaniye Mahallesi'nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası'na ait Balevi'ne zarar verdi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edilirken, yaşanan panik hali cep telefonlarının kameralarına yansıdı. Marmaris- İçmeler Karayolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'de büyük korku yaşayan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı. Alevler İçmeler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna kadar gelirken yangının yakıt tanklarına ulaşması son anda önlendi.

ALEVLERİN ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'nin ardından alevlerin ilerlediği kırsal Bayır ve Turunç Mahalleri de boşaltıldı. İçmeler Mahallesi'nde orman yangınına müdahale vatandaşlardan Şahin Akdemir (25) alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

görünt dökümü:

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Yangından detaylar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü
Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü
Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü
Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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