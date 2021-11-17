Marmaris'te küçük ressamlar hünerlerini sergiliyor

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yaşları 6 ila 12 arasında değişen 32 çocuğun yaptığı resimlerden oluşan 'Çoçuk Gözüyle' isimli sergi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar Derneği'nin (MARYAD) atölyesinde resim eğitimi alan çocukların yaptığı resimler Armutalan Kültür Merkezi'nde açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 6-12 yaş arasında 32 çocuğun yaptığı resimler 'Çoçuk Gözüyle' isimli karma sergide sergilenirken; etkinlik ara tatil şenliğine de dönüştü. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kent Konseyi'nin destek verdiği programda resim atölyeleri, sihirbazlık gösterileri, oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Açılışta bir konuşma yapan MARYAD Başkanı Oya Dirikcan, "Mustafa Kemal Atatürkümüzün çok önemli bir sözü var; 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." Marmaris'te de sanat gönül vermiş insanlar olarak bu tür etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Aramızda küçük ressamlar var. Onların bu resim eğitimleri sayesinde özgüvenleri artacak, hayalleri artacak, el becerileri çoğalacak. Belki her biri Van Gogh olmayacak ama ileride sanata değer veren, kişilik sahibi insanlar olacaklar. Sanatın yaşamlarında ne kadar değerli olduğunu anlayan bu çocukları kutluyorum " diye konuştu.

Sergide eserleri sergilenen küçük ressamlar ise heyecanlarını ve sevinçlerini dile getirdi. Sergiye Marmaris Belediyesi yetkilileri, Kent Konseyi yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi ve diğer etkinlikler 20 Kasım'a kadar devam edecek. - MUĞLA