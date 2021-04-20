Marmaris'te jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi
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Marmaris'te jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi

Marmaris'te jandarmanın yaralı bulduğu baykuşa tedavi
Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı baykuşu buldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı baykuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen baykuş, tedaviye alındı.

Kırsal Turunç Mahallesi'nde rutin devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, kara yolu kenarında uçamayan baykuşu fark etti. Turunç Jandarma Karakolu'na getirilen yaralı baykuş için Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Jandarmaya gelen veteriner, yaptığı ilk incelemede, baykuşun çarpma sonucu kanadından yaralandığını tespit etti. Özel kafese alınan baykuş, tedavi edilmek üzere Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Baykuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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