Marmaris'te gezilecek yerler? Marmaris hediye eşyaları! Marmaris'te ne meşhur?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden bir olan ve birçok turisti çeken Marmaris hakkında araştırma yapmaya başladı. Eşsiz doğa güzellikleri, plajları, müzeleri ile gezilecek birçok alana sahip. Peki, Marmaris'te gezilecek yerler? Marmaris hediye eşyaları! Marmaris'te ne meşhur?

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Marmarisgezi planı! Her yıl binlerce turistin akın bölge, plajları, konumu, yapıları ile dikkat çeken Marmaris, Dalaman havalimanına uzaklığı yaklaşık olarak 88 kilometredir. Marmaris'te gezilecek yerler? Marmaris hediye eşyaları! Marmaris'te ne meşhur?

MARMARİS'TE GEZİLECEK YERLER?

Hafsa Sultan Kervansarayı,

Dalyan,

Bördübet Koyu,

Marmaris Kalesi ve Müzesi,

Günnücek (Marmaris Milli Parkı),

Muğla'nın il sınırı içinde yer alan,

MARMARİS MEŞHUR YEMEKLERİ

Marmaris'te bal ile yapılan oldukça meşhurdur. Bal üretimi için önemli bir yerde olan Marmaris, çıtırmak tatlısı ile meşhurdur. Bal ile tatlandırılan kurabiyeler de bu bölgede sevilen lezzetler arasındadır.

Börülce Ekşilemesi, özellikle yaz aylarında yenilen ve sevilen lezzetler arasındadır. Ege mutfağına ait lezzet, sarımsak, nar ekşisi, koruk suyu ve zeytinyağı ile çeşitlendirilen ve her damak zevkine göre çeşitlenebilir.

Yumurtalı Patlıcan, Marmaris'te çoğu yemek gibi bu yemekte sebze ağırlığındadır. Yumurtalı patlıcan yemeği kızartma türüdür. Çeşitli soslar ile renklendirebilir.

MARMARİS KONUMU

Marmaris, batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, onun önünde Sedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası bulunur. Kentin en eski kısmı denize doğru uzanmış bir tepe üzerine kurulu olan Kale Mahallesidir. Marmaris daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir. Hava ulaşımının yapıldığı Dalaman Havaalanı sadece bir saat uzaklıktadır. Rodos ise sadece 45 dakika uzaklıktadır.