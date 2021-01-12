Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar
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Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar

12.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:43
Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü yaptı.  

Marmaris'te etkili olan fırtına bugün saat 14.00 sıralarında şiddetini arttırdı. Fırtınayı fırsat bilen sporcular da uçurtma sörfü yaptı. Sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki dört kilometre uzunluğundaki Belediye Halk Plajı'na gelerek, kendilerini dalgalara bıraktı. 3 sporcunun, hızı saatte 35 kilometreyi bulan fırtınada yaptıkları sörf, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 


Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar
Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar
Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar
Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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