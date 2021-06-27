Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir ve bakım için çekek yerinde bulunan 4 yat çıkan yangında hasar gördü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir ve bakım için çekek yerinde bulunan 4 yat çıkan yangında hasar gördü.
Bozburun Mahallesi'nde bir çekek yerindeki 35 metrelik bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler yakındaki diğer 3 yata da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden yaptığı müdahaleyle yangın söndürdü.
Yangında 2 yat tamamen, 2 yat ise kısmen yandı.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı