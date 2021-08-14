Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
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Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şehir dışından otomobille bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Dün gece plakası tespit edilen otomobil Marmaris ilçesine giriş yaptığında, takibe alındı. Şüpheli A.A., önce çalıştığı tekstil mağazasına, ardından evine gitti. A.A., polislerin takibinden habersiz, otomobilinin bagajından çıkardığı kolilerle evine girdi. Eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Caca' ile yaptığı aramada 4 kilo 960 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi.Tekstil ürünleri satan mağazada çalışan A.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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