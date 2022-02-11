Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca değerli eşyaları alınarak 4 metrelik lastik bota konulup Türk karasularına itilen Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün saat 04.15 sıralarında Marmaris ilçesine 55 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı mevkisi açıklarında meydana geldi. Devriye gezen Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı hücum bot, lastik botta kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, motoru bozulmuş halde denizde sürüklenen lastik botu tespit ederek yanaştı. İçinde kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin kimlik tespit ardından doktor kontrolü yapıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, Yunan askerlerince lastik botun motoru bozulup üzerlerindeki cep telefonları ile değerli eşyaların bir kısmının alınarak denize bırakıldıklarını söyledikleri öğrenildi.