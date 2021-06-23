Marmaris'te 10 kaçak göçmen kurtarıldı
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Marmaris'te 10 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 10 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.15 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 kaçak göçmen, ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Marmaris'te 10 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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