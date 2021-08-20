Marmaris Kaymakamı kimdir? Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket AKSOY kaç yaşında, nereli?

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Ertuğ Şevket AKSOY izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ertuğ Şevket AKSOY kaç yaşında, nereli? Ertuğ Şevket AKSOY hayatı ve biyografisi! Ertuğ Şevket AKSOY kimdir?

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ERTUĞ ŞEVKET AKSOY KİMDİR?

1964 yılında Mersin'in Gürnar İlçesinde doğdu.

İlk, Orta ve Liseeğitimini İzmir'de tamamladı.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Yedek Subay görevini müteakiben 1989 yılında Muğla Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bilecik-Yenipazar, Van-Gürpınar Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Trabzon-Arsin Kaymakamlığı ve Aksaray Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu.

2006 Yılında Uşak Vali Yardımcılığı,2011 Yılında Karabük Vali Yardımcılığı,Mülki İdare Amiri görevlerinde bulundu.

2013 Temmuz ayı Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Batman Vali Yardımcılığına atandı.Bu dönemde 11.09.2016 ve 31.03.2019 tarihleri arasında Batman Belediye Başkan vekilliği görevinde bulundu.

2019 Ağustos ayı Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Marmaris Kaymakamlığına atanarak, 09/09/2019 tarihi itibariyle Marmaris Kaymakamlığı görevine başlamıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olup,iyi derecede İngilizce bilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.