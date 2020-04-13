Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 'sosyal mesafe' denetimi
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Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris, Güncel

Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 'sosyal mesafe' denetimi

Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 'sosyal mesafe' denetimiMUĞLA'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri, sokakta denetledi.

13.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:14
Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 'sosyal mesafe' denetimi

Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 'sosyal mesafe' denetimi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri, sokakta denetledi. Kaymakam Aksoy, denetim sırasında "sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları el, kol harekeler ile uzaklaşmaları için uyarıp, ardından bilgilendirmede bulundu.

Marmaris Hıfzıssıhha Meclisi Başkanı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yasakların uyulup uyulmadığını denetlemek için sokağa çıktı. İlçe'nin en işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi ile Kapalı Çarşı'yı dolaşan Kaymakam Aksoy, dükkanları açık olan esnaflar ile alışverişe gelenlerden 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını istedi. Kapalı Çarşı'da yan yana konuşarak yürüyen iki kadını durduran Kaymakam Aksoy, önce el, kol işaretiyle ayrılmalarını istedi, ardından alınan tedbirler kapsamında bilgilendirmede bulundu. Üç defa aynı sokak ve caddeleri dolaşan Kaymakam Aksoy, ikaz ettiği 'sosyal mesafe' kuralına uymayan 11 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre emre itaatsizlikten 392'şer lira para cezası kestirdi. Kapalı Çarşı içinde bulunan PTT binası önüne gelerek dışarıda sıra bekleyenleri birbirlerine 1.5 metre mesafede durmaları ikazında bulunan Kaymakam Aksoy, yere çizilmiş mesafe işaretlerinin çok yakın olduğunu belirtip, yetkililerden düzeltmesini istedi.

UYARILARI DİNLEMEYENLERE CEZA KESİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta sonu koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında polisin yaptığı denetimlerde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi uyarınca sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği bildirildi. Ayrıca izinsiz drone uçurduğu tespit edilen Tugay B. (30) yaşında bir kişiye sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin 150 lira para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca Tugay B. hakkında 500 gram ağırlık üzerinde drone uçurduğu için tutanak tutulup, Sivil Havacılık Kurumu'na bilgilendirmede bulunulup, cihaza el konulduğu kaydedildi. Geçen hafta Pazartesi gününden bugüne kadar Marmaris Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan yasak kararlarına rağmen 65 yaş ve üzeri olmasına rağmen sokağa çıkan, 'sosyal mesafe' kuralına uymayan, sportif amaçlı ferdi-toplu yürüyüş ve spor yapan, motosiklete iki kişi binen toplam 153 kişiye 392'şer lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaynak: DHA

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