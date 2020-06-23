Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde zaman zaman etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan hortum, Güne'in Maldivleri olarak bilinen İncekum Plahı'ndaki masaları devirdi, şezlongları parçaladı.

Marmaris'e 34 kilometre mesafede bulunan ve Güney'in Maldivleri olarak adlandırılan İncekum Plajı'nda sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağmur sonrası kısa süreliğine hortum oluştu. ŞEZLONGLAR PARÇALANDI Hortum sahilde bulunan şezlongları parçaladı, masaları devirdi. Hortumun oluştuğu bölgede işletmesi bulunan Cemal Bingöl ve personeli cep telefonları ile hortumu görüntüledi. Hortum nedeniyle dağılan şezlong ve masalar personel tarafından kaldırıldı. Kaynak: İHA