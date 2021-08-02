Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi
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Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı.

Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.

Marmaris İlçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi. Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor. Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor. İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor. Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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