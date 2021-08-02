Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
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Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor Marmaris yangının 5. gününde alevler Hisarönü mahallesini sardı.

Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

MUĞLA - Marmaris yangının 5. gününde alevler Hisarönü mahallesini sardı. Adeta mahşer gününün yaşandığı bölgede Hisarönü Mahallesi boşaltıldı.

İnsanlar alevler arasında kalan yerleşim yerinden canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İneğini alandan sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adılarla alevlerden kurtulmaya çalıştı. Yangının acı tablosu objektiflere bu şekilde yansıdı. Bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.

Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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