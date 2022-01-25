İstanbul'da Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar yağışının adeta hayatı durma noktasına getirdiği ve pek çok vatandaşın yollarda kaldığı İstanbul'da, Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik felç oldu, toplu ulaşım aksadı, vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Pek çok insan yollarda mahsur kalırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

AÇIKLAMA BAKAN'DAN GELDİ

Twitter hesabından yaptığı açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." dedi.

SAAT 2'YE KADAR UZATILMIŞTI

Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.

İstanbul'da Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adil Karaismailoğlu, Marmaray, İstanbul, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title