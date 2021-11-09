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Marmaraereğlisi MYO Ulusal Basında Gündem Olmaya Devam Ediyor Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Marmaraereğlisi MYO Ulusal Basında Gündem Olmaya Devam Ediyor Yeni

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulumuz, Öğretim Görevlisi Yarkın ÇELİK'in geliştirdiği "Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu" ile adını sıkça yerel ve ulusal basında duyurmaya devam ediyor.

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulumuz, Öğretim Görevlisi Yarkın ÇELİK'in geliştirdiği "Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu" ile adını sıkça yerel ve ulusal basında duyurmaya devam ediyor.

2021-2022 Akademik yılında Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, dijital oyun ve sanal gerçeklik teknolojilerini harmanlayarak çok yönlü ve hibrit eğitim sunmaktadır.

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