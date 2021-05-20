Marmaraereğlisi ilçesine belediye tarafından kıyafet kumbaraları yerleştirildi

Marmaraereğlisi ilçesine ihtiyaç sahiplerinin yararlanması amacıyla kıyafet kumbaraları yerleştirildi.

Marmaraereğlisi ilçesine ihtiyaç sahiplerinin yararlanması amacıyla kıyafet kumbaraları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaraereğlisi Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında kıyafet, çanta, kemer, ayakkabı ve benzeri giyim eşyalarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını belirtti.

Kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılabilmesini kolaylaştırmak ve kullanılmayacak durumda olan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilçenin tüm mahallelerine giyim kumbaraları yerleştirileceğini kaydeden Ata, kumbaralarının ilçede kolay ulaşılabilir noktalarda olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel