Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı - Haberler

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Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Kırklareli ile Tekirdağ için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

KIRKLARELİ (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Kırklareli ile Tekirdağ için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ve Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar (10-20 santimetre kar örtüsü), yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) yağışı beklendiği belirtildi. Buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ile tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.


Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı

Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, kar, Güncel, Haberler

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