Marmara Depreminin 21. yılında Kızılay'dan "Artçılar Kalbimizde" etkinliği
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Marmara Depreminin 21. yılında Kızılay'dan "Artçılar Kalbimizde" etkinliği

Sporcuların bisikletleriyle İzmit'ten Sakarya'ya hareket etmesi Türk Kızılayı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle deprem konusunda farkındalığı artırmak için "Artçılar Kalbimizde" sloganıyla etkinlik düzenledi.

16.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:40

Sporcuların bisikletleriyle İzmit'ten Sakarya'ya hareket etmesi Türk Kızılayı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle deprem konusunda farkındalığı artırmak için "Artçılar Kalbimizde" sloganıyla etkinlik düzenledi. Kocaeli'de Kızılay gönüllüsü bisikletliler İzmit Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) üyesi 20 sporcu, Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek, Türk Kızılayı İzmit Şube Başkanı Halil Kesikbaş ve KOBİDOS Başkan Yardımcısı Tuğberk Atar ile birlikte polis eskortu eşliğinde Sakarya'ya hareket etti.

Marmara Depreminin 21. yılında Kızılay'dan 'Artçılar Kalbimizde' etkinliği

Kaynak: AA

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