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Marmara Denizinde dev köpek balığı yakalandı

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Marmara Denizinde dev köpek balığı yakalandı

Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı takıldı.

Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı takıldı.

1 Eylül av yasağının kalkmasında sonra Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına dev köpek balığı takıldı. Tekneye alınıp Tekirdağ'a getirilen 4 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Güçlükle bir aracın arkasına alınan dev köpek balığı olduğu alana sığamadı. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.

(Halil Dağ/İHA)

Marmara Denizinde dev köpek balığı yakalandı

Marmara Denizinde dev köpek balığı yakalandı

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