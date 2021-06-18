Marmara Denizi'nin kabusu korkutucu boyutlara ulaştı! İşte 5 maddede deniz salyası

Son günlerin en çok konuşulan konusu olan müsilaj (deniz salyası) felaketine karşı temizleme çalışmaları başladı. Daha önce benzeri bulunmayan bu olay hakkında akıllarda birçok soru işareti oluştu. İşte 5 maddede deniz salyası.