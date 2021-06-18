Marmara Denizi'nin kabusu korkutucu boyutlara ulaştı! İşte 5 maddede deniz salyası
Son günlerin en çok konuşulan konusu olan müsilaj (deniz salyası) felaketine karşı temizleme çalışmaları başladı. Daha önce benzeri bulunmayan bu olay hakkında akıllarda birçok soru işareti oluştu. İşte 5 maddede deniz salyası.
Müsilaj tehlikesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Denizin dibine çökerek felakete yol açan müsilaj, korkunç görüntü ve çevre kirliliği ile gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj nedir, nasıl oluştu ve nasıl temizlenecek ? İşte müsilaj hakkında bilinmeyenler.