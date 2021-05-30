Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor

BBC - Haberler | Güncel

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı, son günlerde Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan deniz salyası hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı, asıl korktukları noktanın derinliklerdeki deniz salyaları olduğunu belirterek, "Yüzeyde gördüğümüz, yüzeyi kaplayan yapılar aslında müsilaj oluşumunun son aşaması. Bizim asıl korkumuz yüzeyin altındaki müsilaj, buzdağının görünmeyen kısmı" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde geçen yılın sonlarında başlayan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, korkutan boyutlara geldi. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler ve kıyılarda görülen müsilajla ilgili endişe veren bir başka detay daha ortaya çıktı.

DAHA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı, deniz salyasında asıl korkulan konunun daha derinlerdeki salyalar olduğunu ve bu durumun ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Sarı, "Yüzeyde gördüğümüz, yüzeyi kaplayan yapılar aslında müsilaj oluşumunun son aşaması. Bizim asıl korkumuz yüzeyin altındaki müsilaj, orası buzdağının görünmeyen kısmı" diye konuştu.

Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin altı endişe veriyor

"ÖNÜMÜZÜ GÖREMEZ HALDEYDİK"

Marmara Denizi'nde inceleme yapmak için dalış gerçekleştirdiklerini ancak 12 metreden ileri gidemediklerini belirten Sarı, "Marmara Denizi için konuşursak, ilk olarak deniz yüzeyinden 5 metre aşağıda başlıyor, 15-20 metrelere kadar gidiyor. Ancak şu anda yüzeyden başlıyor ve 30 metre derinliğe kadar iniyor. Henüz bu sabah Marmara Denizi'ne daldım e 12 metreden derine inemedim. Elimizde fenerlerimiz olduğu halde önümüzü göremez halde olduğumuz için 12 metreden gerdi döndük" dedi.

"BALIKLAR MÜSİLAJ NEDENİYLE ÖLÜYOR"

Müsilajın balık ölümlerine neden olduğunu belirten Prof. Mustafa Sarı, "Dört hafta önce Bandırma sahillerinde her türden binlerce balık öldü, müsilaj nedeniyle öldü. Şu anda Büyükada civarında 42-43 metre derinlikte bulunan kırmızı mercanların önemli kısmının müsilaj yüzünden öldü" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Prens Harry Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:43:42. #1.16#

title