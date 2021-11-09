Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı - Haberler
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Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı Nadir görülen Alyanak çupra kilosu 120 Liradan satıldı.

BALIKESİR (İHA) - Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

Nadir görülen Alyanak çupra kilosu 120 Liradan satıldı.

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek İlçesine bağlı Narlı Mahallesinde bir olta balıkçısı tarafından yakalanan denizde nadir bulunan 7 kiloluk üç adet Alyanak Cupra balığı kilosu 120 Liradan satıldı.

Bu tür balığın çok nadir çıktığını söyleyen Bandırma Balık halinde balıkçılık yapan Sezgin Acar, "Bugün üç adet deniz çuprası geldi. Erdek Narlı Mahallesinden. 6 buçuk 7 kilo civarında. Her zaman bulunmayan bir balık. Kafasının kenarında alyanak şeklinde işaret vardır bu balığın. Kilosu 120 Liradan verdik müşterilerimize. Çok lezzetli bir balık. Müşterimiz memnun kalmıştır İnşallah" dedi.

Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri
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