Marmara'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Merkez üssü Yalova-Çınarcık olduğu belirtilen 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi.

Paniğe neden olan depremle ilgili olarak Hürriyet gazetesine konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak. Deprem herhangi bir zamanda olabilir" dedi.

AFAD'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4,3 olarak açıkladığı depremin, yerin yaklaşık 14 kilometre altında meydana geldiği belirlendi.