Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Marmara Denizi'nde saat 21.06'da 3.6 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 17.77 km olarak açıklandı. Marmara'da akşam üzeri 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.