Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
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Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

24.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:44

Marmara Denizi'nde saat 21.06'da 3.6 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 17.77 km olarak açıklandı. Marmara'da akşam üzeri 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 21.06'da Marmaraereğlisi merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 17.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.7 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 3.7 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 14.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, saat 16:38'da Marmaraereğlisi'nde İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
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