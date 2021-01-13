Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

13.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:44
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın doğusunda sabah sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmur öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 8-10 derece azalması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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