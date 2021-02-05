Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
05.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:04
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Yer yer pus ve sisin hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran