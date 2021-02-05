Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Yer yer pus ve sisin hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran