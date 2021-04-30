Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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