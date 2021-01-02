Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

02.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:38
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Bölgede parçalı bulutlu hava hakim olurken batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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