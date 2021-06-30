Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adalarda müsilaj sorunu olmadığını belirtti Açıklaması
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Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adalarda müsilaj sorunu olmadığını belirtti Açıklaması

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adalarda müsilaj sorunu olmadığını belirtti Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara'daki adalarda müsilaj (deniz salyası) görülmediğini belirtti.

Balıkesir'in Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara'daki adalarda müsilaj (deniz salyası) görülmediğini belirtti.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve yabancı turistleri müsilajın görülmediği Marmara Adası koylarına davet etti.

Ölçümlerin yapıldığı adaya bağlı denizlerin temiz olduğunu ifade eden Aksoy, "Sabah erken saatlerden bu yana adalara bağlı koylarda yapılan incelemeler sonrası müsilaja rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Adaları gezerek de incelemelerde bulunduklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bütün plajları gezdik, çok şükür tertemiz. Daha sonra Marmara merkeze geçtik, geçerken Topağaç Mahallemizdeki plaja uğradık Marmara'daki plajlarımızda çok şükür müsilajın etkisi yok. Daha sonra Ekinlik Adamıza geçtik müsilaj olayı plajlarımızda yok. En son Avşa Adamıza geldik. Gördüğünüz gibi Avşa Adamızdaki vatandaşlar gayet mutlu, huzurlu, temiz ve hijyenik bir şekilde denize giriyor.

Denizlerimizde, plajlarımızda kesinlikle müsilaj sorunu yok. Bizi arayanlar oluyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı olarak şunu yüreklilikle canı gönülden söylüyorum, adalarımız tertemiz. Deniz suyu ile ilgili, 'Denize girilir mi, girilemez mi?' diye şüphesi olanlar yuzmesaglik.com.tr adresinden girip öğrenebilirler. Özet olarak ölçümler yapılıyor, suyumuz tertemiz. Belediye olarak adamızdaki önlemleri almışız, adalarımız pırıl pırıl, bütün turistleri bekliyoruz. Hepinize sağlıklı seyahatler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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