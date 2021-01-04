Marko Jaric kimdir? Marko Jaric kaç yaşında? Marko Jaric biyografisi

Brezilyalı model Adriana Lima ile evlenen ve daha sonra boşanan Marko Jaric kimdir? Marko Jaric kaç yaşında? Marko Jaric biyografisi

MARKO JARİC KİMDİR?

Marko Jaric, 12 Ekim 1978 yılında doğdu. Sırp Profesyonel basketbolcudur. Brezilyalı model Adriana Lima ile 2014 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten iki çocuğu vardır.

Profesyonel kariyeri

Jaric İtalya Şampiyonluğunu arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur. 2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.

2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.

2009-10 NBA sezonunda,Marko Jaric ve takımı Memphis Grizzlies, Jaric'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jaric'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi.22 Aralık 2009 tarihinde Jaric, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Jaric Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı.Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi.

Özel Yaşamı

Marko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srecko Jaric'in oğludur. Marko Jaric'in bir dönem Yunanistan'da basketbol oynadığından dolayı Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Jaric 12 Haziran 2008'de Brazilyalı süpermodel Adriana Lima ile nişanlandı. Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi. Çiftin iki kız çocukları vardır: Valentina Lima Jaric (d. 15 Kasım 2009) ve Sienna Lima Jaric (d. 12 Eylül 2012)