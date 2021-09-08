Marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
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Marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta market alışverişi sonrası evine doğru giden kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta market alışverişi sonrası evine doğru giden kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Yıldırım (51), market alışverişinden sonra evine gitmek isterken İ.K. (35) yönetimindeki 58 BY 264 plakalı çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mert Taha Varol/İHA)

Marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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