Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telafi eğitimi sırasında teneffüste gittiği marketten çikolata alıp, dönerken traktörün altında kalan Suriyeli Rami Abdulcelil (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telafi eğitimi sırasında teneffüste gittiği marketten çikolata alıp, dönerken traktörün altında kalan Suriyeli Rami Abdulcelil (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, perşembe günü, İnegöl ilçesinin eskiden belde olan kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Şefika Göztepe İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Rami Abdulcelil, teneffüste 2 arkadaşıyla birlikte okulun karşısındaki markete gitti. Çikolata aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Rami Abdulcelil'e, Mehmet I. (75) yönetimindeki 16 Y 4966 plakalı traktör çarptı. Kazada traktörün altında kalan Abdulcelil, ağır yaralandı. Abdulcelil, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulcelil, buradaki müdahalesinin ardından Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Mehmet I.'nın ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz