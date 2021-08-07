Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı

Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telafi eğitimi sırasında teneffüste gittiği marketten çikolata alıp, dönerken traktörün altında kalan Suriyeli Rami Abdulcelil (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telafi eğitimi sırasında teneffüste gittiği marketten çikolata alıp, dönerken traktörün altında kalan Suriyeli Rami Abdulcelil (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, perşembe günü, İnegöl ilçesinin eskiden belde olan kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Şefika Göztepe İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Rami Abdulcelil, teneffüste 2 arkadaşıyla birlikte okulun karşısındaki markete gitti. Çikolata aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Rami Abdulcelil'e, Mehmet I. (75) yönetimindeki 16 Y 4966 plakalı traktör çarptı. Kazada traktörün altında kalan Abdulcelil, ağır yaralandı. Abdulcelil, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulcelil, buradaki müdahalesinin ardından Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Mehmet I.'nın ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 


Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı
Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Son dakika haber! KASTAMONU - Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Son dakika haber! KASTAMONU - Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kalan Rami kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 12:32:06. #1.14#

title