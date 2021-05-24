Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış

Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonu marketinde erkek arkadaşı Şevket Türksoy'un (24) tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadığı Aysel D.'nin (45) şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonu marketinde erkek arkadaşı Şevket Türksoy'un (24) tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadığı Aysel D.'nin (45) şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde memur olan Şevket Türksoy, 11 Mayıs'ta, Karatepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde Aysel D.'yi tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olay, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Polis ekiplerinin ısrarına rağmen darp raporu almayan Aysel D.'nin, olayla ilgili şikayette bulunmadığı ortaya çıktı. Aysel D.'nin, erkek arkadaşıyla araçta alkol aldıktan sonra tartışarak, ayrıldıklarını ve otobüs terminalinin yan tarafında bulunan marketten bir şeyler aldığı sırada Türksoy'un yanına geldiğini, alkolün de etkisiyle market içinde tartışma yaşadıklarını söylediği belirtildi. Kadının, şikayetçi olmadığını dile getirdiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Türksoy'un, cumhuriyet savcısının tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilip, tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan Aysel D. ve Şevket Türksoy'un çok sayıda suç kaydının bulunduğu kaydedildi. KASİYER: ÇOK KORKTUMAysel D.'ye şiddet uygulayan Şevket Türksoy'a müdahale etmedikleri için tepki gören market çalışanlarından kasiyer de görgü tanığı olarak polise ifade verdi. Kasiyerin, ifadesinde, olay günü kadının alışveriş yapıp, ücreti ödedikten sonra marketten çıktığını, tekrar döndüğü sırada arkasından erkek arkadaşının geldiğini ve tartışmaya başladıklarını, kavgaya dönüşmesiyle çok korktuğunu, ne yapacağını bilemediğini ve hiçbir şey düşünemediğini söylediği öğrenildi.

Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış
Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Volkan Bozkır Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Markette tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:02:13. #1.14#

title