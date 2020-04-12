Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler - Haber

Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler

Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza yediler Benzin istasyonundaki vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması...

12.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:41
Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler

Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler

Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza yediler

Benzin istasyonundaki vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması nedeniyle, vatandaşlar bir benzin istasyonun marketine akın etti. Polislerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diyerek karşılık verirken, yaklaşık 30 kişiye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentteki marketler kapanmıştı. Beyoğlu'nda yaşayan vatandaşlar Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunun market bölümünün açık olduğunu öğrenince, istasyona akın etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

Sigara almak için geldiler ceza yediler

İhbar üzerine benzin istasyonuna gelen polis ekipleri, 'Sokağa çıkma yasağı var, neden çıktınız?' diye sorunca vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diye cevap vererek beklemeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri benzin istasyonuna gelerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 30 kişiye bin'er lira cezai işlem uyguladı.

Polis sosyal mesafeye uygun bir şekilde vatandaşları kuyruğa geçirdi

Polis ekipleri vatandaşların virüse karşı korunmaları için sosyal mesafeye uygun bir şekilde benzin istasyonu içinde kuyruğa geçirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlara sürekli olarak birbirlerine yaklaşmamaları ve uzak durmaları yönünde uyarılardı bulundu. Vatandaşların benzin istasyonunda oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Simge Sağın Kim Kardashian Levent Yamanel
Spor Falcao Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Avrupa İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Marketler kapalı olunca benzin istasyonuna akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 19:52:02. #1.15#
title