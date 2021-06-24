Marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24 Haziran BİM, A101, ŞOK kapanış saatleri!

Marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Yayınlanan genelgeye göre, Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının yanı sıra son Pazar yasağı ile vatandaşlarımız için Cumartesi günü saat 22:00'de başlayan kısıtlama pazartesi günü saat 05:00'te sona ermiş olacak. Bu durumda marketlerin çalışma saatleri en çok merak edilenlerden biri olmaktadır. Peki, BİM, ŞOK, A101, MİGROS gibi zincir marketler ve bakkallar kaçta açılıyor?

Marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Yayınlanan genelgeye göre, Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının yanı sıra son Pazar yasağı ile vatandaşlarımız için Cumartesi günü saat 22:00'de başlayan kısıtlama pazartesi günü saat 05:00'te sona ermiş olacak. Bu durumda marketlerin çalışma saatleri en çok merak edilenlerden biri olmaktadır. Peki, BİM, ŞOK, A101, MİGROS gibi zincir marketler ve bakkallar Pazar günü açık mı, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24 Haziran BİM, A101, ŞOK kapanış saatleri! İşte detaylar haberimizde…

24 HAZİRAN 2021 MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

Pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak. Bu durumda BİM, ŞOK,A101, MİGROS gibi zincir marketler de 10.00'da açılacak ve saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL