Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı

İstanbul'da bir zincir market şubesinde gerçekleşen olayda görevli kasiyer, alışveriş yapmak isteyen bir grubu maskelerini takmaları konusunda uyardı. Bu duruma sinirlenerek maske takmayı reddeden grup, kasiyerle tartışarak ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TARTIŞMA ÇIKTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde söz konusu gruptan bir kişi, kasiyerin kendilerine maske takmamaları halinde alışveriş yapamayacaklarını söylediğini iddia etti.

Aynı kişi, kasiyere yönelik olarak "Arkadaşlar bu bayandan şikâyetçiyim, ara polis gelsin ara" diyerek bağırdı.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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