Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı - Haberler
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Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir zincir market şubesinde maske takmamakta ısrar eden bir grubu kasiyerin uyarması sonucu tartışma çıktı. Olay marketteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da bir zincir market şubesinde gerçekleşen olayda görevli kasiyer, alışveriş yapmak isteyen bir grubu maskelerini takmaları konusunda uyardı. Bu duruma sinirlenerek maske takmayı reddeden grup, kasiyerle tartışarak ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı

TARTIŞMA ÇIKTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde söz konusu gruptan bir kişi, kasiyerin kendilerine maske takmamaları halinde alışveriş yapamayacaklarını söylediğini iddia etti.

Aynı kişi, kasiyere yönelik olarak "Arkadaşlar bu bayandan şikâyetçiyim, ara polis gelsin ara" diyerek bağırdı.

Emre İliksiz
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