Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı
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Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı

26.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:30

İstanbul Ataşehir'de markete ekmek getiren fırın çalışanı, elindeki metreyle kasiyer kadını taciz etti. Kadının çığlıkları üzerine devreye giren mesai arkadaşı, fırın çalışanına saldırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ataşehir'de akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. Bir markete ekmek getiren 40- 45 yaşlarındaki fırın çalışanı, ürünleri teslim ettikten sonra elindeki metreyle kasiyer kadını taciz etmeye başladı.

MESAİ ARKADAŞI YUMRUKLADI

Metreyi kadının vücudunda daha sonra ise saçlarında gezdiren sapık, tacize devam ederken kadın çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine mesai arkadaşlarından biri devreye girdi. Durumu anlayan market çalışanı, tacizciye yumruklarla saldırdı. Kasiyer kadını koruyan genç ise "Yaptıklarımdan pişman değilim, yine olsa yine yaparım" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Akıllara durgunluk veren istismar anları, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kız ise tacizciden şikayetçi oldu.

Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı
Haber Yorumları (4)
VELİ: Kadın neden oturduğu yerde herşeyden memnun şekilde duruyor
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HALK: Ben kendimi heba ediyim gereksiz yerler serbest bıraksın sonra peki ????? Niyazi olur sonrası işte eeeee nolcak böyle. Halk olarak böyle şeylere tepki verdiğimiz zaman namus bekçisi sen misin oluyordu ? Alın size namus bekçisizliği
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MURAT: Sanki gayenin hiçbir şey umrunda değil bana mı öyle geliyor ?
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