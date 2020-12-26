Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı

İstanbul Ataşehir'de markete ekmek getiren fırın çalışanı, elindeki metreyle kasiyer kadını taciz etti. Kadının çığlıkları üzerine devreye giren mesai arkadaşı, fırın çalışanına saldırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ataşehir'de akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. Bir markete ekmek getiren 40- 45 yaşlarındaki fırın çalışanı, ürünleri teslim ettikten sonra elindeki metreyle kasiyer kadını taciz etmeye başladı.

MESAİ ARKADAŞI YUMRUKLADI

Metreyi kadının vücudunda daha sonra ise saçlarında gezdiren sapık, tacize devam ederken kadın çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine mesai arkadaşlarından biri devreye girdi. Durumu anlayan market çalışanı, tacizciye yumruklarla saldırdı. Kasiyer kadını koruyan genç ise "Yaptıklarımdan pişman değilim, yine olsa yine yaparım" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Akıllara durgunluk veren istismar anları, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kız ise tacizciden şikayetçi oldu.