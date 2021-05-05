Son dakika haberleri: Edirne Valiliğinden "Markete çocuklarıyla gidenlere ceza" paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri: Edirne Valiliğinden "Markete çocuklarıyla gidenlere ceza" paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri: Edirne Valiliğinden 'Markete çocuklarıyla gidenlere ceza' paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Edirne Valiliği, bugün bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen, "Edirne'de markete çocuklarıyla gidenlere ceza" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Edirne Valiliği, bugün bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen, "Edirne'de markete çocuklarıyla gidenlere ceza" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Edirne'de markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kalan yaşlı kadın ve torununa, herhangi bir cezanın verilmediği bildirildi.

Yaşlı kadının yürüyemediği için markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, "Belli mesafenin üzerinde yürüme sorunlarından dolayı markete torununun motosikleti ile gelmek zorunda kalan yaşlı annemiz ve torununa, görevli emniyet güçlerimiz tarafından tespit tutanağı tutulmuş ancak insani durum göz önünde bulundurularak herhangi bir ceza uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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