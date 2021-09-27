MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA - Haberler
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MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bir marketin kasiyerinden sigara aldıktan sonra ödeme yaparken tırnakçılık yöntemiyle 100 TL'lik banknot çalmaya çalışan kadın, bu sırada arkasında bulunan market sahibinin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı.

ADANA'da bir marketin kasiyerinden sigara aldıktan sonra ödeme yaparken tırnakçılık yöntemiyle 100 TL'lik banknot çalmaya çalışan kadın, bu sırada arkasında bulunan market sahibinin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 22 Eylül'de Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Yaşar Uygun'a ait markette meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında markete giren kimliği belirsiz bir kadın, sigara almak istediğini belirterek, Uygun'un kasadaki eşine 200 liralık banknot verdi. Bir paket sigara ve 185 TL para üstü alan kadın, el çabukluğuyla bir banknotu yırttıktan sonra, yenilemesi için kasiyere uzattı. Kasiyerden yeni para alan kadın hemen ardından tırnakçılık yöntemiyle 100 TL'lik banknotu elindeki cüzdanının arkasına yerleştirdikten sonra elindeki paraların eksik olduğunu öne sürerek tamamlaması için kasiyere uzattı. Bu sırada kadının arkasında olan market sahibi Yaşar Uygun, şüphelenerek kadının elindeki paraları aldı. Yaşar Uygun ile bir süre tartışan kadın, sigara almaktan vazgeçtiğini söyleyerek parasının iadesini istedi. Yaşar Uygun, kadının cüzdanının arkasına sakladığı 100 TL'yi ve bir paket sigarayı aldıktan sonra 200 TL'lik banknotu kadına vererek, marketten uzaklaştırdı.

'EN UFAK DALGINLIKTAN FAYDALANIYORLAR'

Tırnakçının markete girdiği sırada kendisinin arka reyona mal dizdiğini belirten Uygun, 'Tırnakçılık veya sahte para dolandırıcılıklarıyla zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz için değeri yüksek olan banknotlarla alışveriş yaparken hep bir şüpheye düşüyoruz. Esnafımız böyle durumlarda mutlaka dikkatli olsunlar. En ufak dalgınlıktan faydalanıyorlarö diye konuştu.

MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA

MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA

MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA

MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA

MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA

MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BAŞARAMAZSIN DEDİLER, 8 YIL ÖNCE ADIM ATTIĞI MARKET SEKTÖRÜNDE PATRON OLDU

BAŞARAMAZSIN DEDİLER, 8 YIL ÖNCE ADIM ATTIĞI MARKET SEKTÖRÜNDE PATRON OLDU
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Haber: MARKET SAHİBİNİN TIRNAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIĞI AN KAMERADA - Haberler
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