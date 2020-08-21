Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Brezilya'da bir market çalışanı iş yerinde hayatını kaybetti. Market sahibinin cansız bedenin üzerini şemsiye ile örtüp satışa devam etmesi ise büyük tepki topladı.

Brezilya'da bir marketin satış müdürü olarak çalışan 59 yaşındaki Manoel Moisés Cavalcante, markette çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yere yığıldı. Market sahibinin yere yığılıp can veren müdürünün üzerini bir şemsiye ile örtüp satışa devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

CANSIZ BEDENİ ŞEMSİYE İLE KAPATTI

Markette satış müdürü olarak çalışan 59 yaşındaki Manoel Moisés Cavalcante, işinin başındayken fenalaştı. Kalp krizi geçirerek yere yığılan talihsiz adam orada can verdi. Etraftakilerin müdahale etmesine rağmen kurtarılamayan adamın üzeri, market sahibi tarafından şemsiye ile örtüldü. Asıl şaşkınlık yaratan durum ise marketin kapatılması yerine hiçbir şey olmamış gibi satış yapılması oldu.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Marketin bağlı bulunduğu dünya çapında da tanınan şirket, olaydan sonra açıklama yaptı. Market sahibinin çalışanın ölümünden sonra en azından cenazenin alınmasına kadar marketi kapalı tutması gerektiğini söyleyerek özür diledi. Marketin yetkilileri ise prosedür gereği cesede dokunmadıklarını, cenaze servisini beklediklerini söyledi.