Mario Morato Markasıyla Murat Şevli Modanın Yeni Adresi Oluyor
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Mario Morato Markasıyla Murat Şevli Modanın Yeni Adresi Oluyor

Mario Morato Markasıyla Murat Şevli Modanın Yeni Adresi Oluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Mario Morato markasının tüm dünyada ses getiren tasarımlara imza atarak denim jean sektöründe öncüler arasına girmesi Türkiye'de gündem oldu. Çünkü markanın kurucusu Van'da 1973 yılında doğmuş bir Türk olan Murat Şevli. Şevli uzun yıllar tecrübe sahibi olduğu tekstil sektöründe kendi markasıyla yoluna devam ederek özel tasarımlarını insanlara sunuyor.

''Daha iyisini yapmak için her zaman çok çalışmak gerekiyor''

Murat Şevli özellikle çalışkanlığıyla etrafına nam salmış bir tasarımcı. Bunu ''Uzun yıllar tekstil sektöründe tecrübe edinerek bu tasarımları ortaya çıkardım. 1995 yılından beri denim jean üzerine çalışıyorum ve bu sürecin 2015 yılını milat olara kalabiliriz. Çünkü Mario Morato markasını 2015'te yarattım. Kısa sürede ihracat yaparak yurtdışına açılmamız ise global bir başarıya imza atmamıza sebep oldu. Daha çok çalışmamız gerektiğini bu yüzden rahatlıkla söyleyebilirim.'' sözlerinden anlamak mümkün.

''Mario Morato yalnızca yurtdışına çalışan bir marka olmadı, olmayacak''

Yurtdışında pek çok ünlü ismin ilk tercihi olması sebebiyle Mario Morato marka jean pantolonlar fazlasıyla popüler. Ancak Şevli ' 'Van'da doğmuş bir Türk olarak dünya çapında bir tekstil markası yaratabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Fakat burada yalnızca global başarıya odaklanmıyoruz. Çünkü Türkiye'de de herkesin kaliteli jean ve giyim ürünlerine ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden Merter AVM mağazamızı ziyaret ederek özel tasarım ürünlerimizi kolayca temin edebilirler'' cümlelerini kullandı.

''Tanınmış kişilerin Mario Morato giymeleri hoşuma gidiyor''

Türkiye tekstil sektöründe de daha geniş kitlelere yayılmaya başlayan marka için ''Mario Morato pantolonlarını, tshirtlerini ya da ceketlerini Türk fenomenlerin gitmesi beni mutlu ediyor. Bir şekilde günümüzde sosyal medyanın gücü es geçilemeyecek noktaya geldi. Haliyle influncerları birer öncü olarak kabul edebiliriz. Markamızı onların üzerinde görmek, televizyon yıldızlarının ve dizi oyuncularının üstünde taşıdıklarına şahit olmak gerçekten gurur verici.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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