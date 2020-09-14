Marine Le Pen kimdir? Le Pen Türkiye hakkında neler dedi?
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Marine Le Pen kimdir? Le Pen Türkiye hakkında neler dedi?

Macron'un rakibi Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı'nın arkasında olduğunu ifade ettiği cümlelerle gündeme geldi. Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen hangi partide yer alıyor?

Marine Le Pen kimdir? Le Pen Türkiye hakkında neler dedi?
14.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:07

Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı'nı desteklediği cümlelerle gündeme geldi. Le Pen kimdir?

MARINE LE PEN KİMDİR?

Marine Le Pen, 5 Ağustos 1968 tarihinde Neuilly-sur-Seine, Fransa'da doğmuştur. Tam adı Marion Anne Perrine Le Pen'dir. Annesi Pierrette Lalanne, babası Ulusal Cephe Partisi'nin onursal lideri Jean-Marie Le Pen'dir. İki ablası vardır. Anne babası 1987 yılında boşandı.

Evi terk eden annesinin sesini bir daha ancak 15 yıl sonra duyabildi. Paris'te Paris-II-Assas Üniversitesi Hukuk fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitede Ceza Hukuku dalında yüksek lisansını tamamladı.1976 yılında iki ablasıyla beraber babasının Paris'teki dairesine yönelik suiskastten kılpayı kurtuldu.

Marine Le Pen, 1992-1998 yılları arasında Paris'te serbest avukatlık yaptı. Marine Le Pen, Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukatlık yemininden bir yıl sonra politikaya atılmaya ve babasının çizgisinde gitmeye karar verdi. 1993 yılındaki yerel seçimlerde Ulusal Cephe'ye ilk adımını attı. 1998 – 2003 yıllarında Ulusal Cephe'nin Hukuk Dairesi Başkanı olarak çalıştı.

Fransa'daki işsizliğin nedeninin ülkeye akın eden göçmenler olduğunu söyleyerek işsizlerin, kriz altında ezilen işçilerin, işsiz banliyö gençliğinin ilgisini çekmeyi başardı. Yabancıların oy kullanmasına, Türkiye'nin AB üyeliğine, eşcinsellerin evlat edinmesine, yabancıların sosyal yardım almasına ve oy kullanmasına karşı çıktı. Ulusal para birimini, 'Made in France'i, sınırların kapatılmasını, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini, ölüm cezalarını destekledi.

2017 yılında yapılacak Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmuştur.

MARINE LE PEN HANGİ PARTİDE?

Aşırı sağcı olan Le Pen, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideridir.

LE PEN TÜRKİYE HAKKINDA NELER DEDİ?

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım." dedi.

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