Marilyn Monroe'nun İlham Veren Sözleri

Marilyn Monroe, güzelliği kadar hayata bakış açısıyla da etrafına ışık saçan bir kadın olmuştur. Zayıflıkların, zorlukların üstesinden gelmek için birer fırsat olduklarını göstermiştir. Yaşamındaki tüm iniş çıkışlara rağmen, Marilyn gittiği her yerde o yıldızlı gülüşünü kaybetmeyerek başarıya ulaştı.



İşte, bugün de bize ilham veren Marilyn Monroe'nun sözlerinden bir kaçı:



"Hepimiz birer yıldızız ve parlamayı hak ederiz."



Bizler hepimiz hayal kurabilen varlıklarız, öyle değil mi? Fakir ya da zengin olmamızın kalbimizin derinliklerinden gelen hayallerimizle pek de bir bağı yok. Karşımıza çıkan zorluklar ne olursa olsun, hayallerimiz bize kim olduğumuzu hatırlatır. Her ne yapıyorsak yapalım, kalbimizde olan güzelliklerle her birimiz, parlamayı, etkilemeyi ve başarıyı hak ediyoruz.



"Bir başkası olmayı istemek, sahip olduğunuz kişiyi harcamaktır."



Üzgün olduğumuz zamanlarda, sosyal medya üzerinden paylaşılan keyifli fotoğraflara bakıp iç geçirmememiz kaçınılmazdır. Bu tür zamanlarda, kendi yeteneklerimizi hiçe sayar ve sadece karşıdaki insanın mükemmelliğini düşünürüz. Böyle durumlarda Marilyn'in sözünü hatırlamak güzel. Çünkü bizler her birimiz yaşadıklarımızla eşsizleşiriz ve muhtemelen bir başkası için bizim yaşantımız da bizim düşündüğümüz kadar çaresiz görünmüyor.



"Gülümse, çünkü hayat güzel, gülümsenecek birçok şey var."



Gülümsemeye en çok da zor zamanlarımızda ihtiyacımız var. Bazen hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inandıran çok kötü günler, haftalar, aylar hatta bazen seneler geçiririz.



Ancak bu hayatı sadece bir kez yaşayacağız. O yüzden karamsar olup hayatımızı ziyan etmek gerçekten gerekli mi? Olumlu bakarsak, ihtiyacımız olan şeyleri görmeye başlarız ve bunun için de önce gülümsememiz lazım!



"Bir kere başarısız olman, her şeyde başarısızlık yaşayacağın anlamına gelmiyor."



Tek bir başarısızlıkla tüm bir oyun sonlanmaz. Başarısızlık, işlerin denediğimiz tarzda yolunda gitmediğini gösterir ve bize öğrettikleri vardır.



"Bazen, bazı şeyler dağılır ve parçalanır, böylece daha iyi şeyler bir araya gelebilir."



Hayat, onu planladığımız gibi tam olarak ne zaman gitmiş ki?



Plan kurmakla ilgili sıkıntı da bu: her plan kurduğumuzda kendimizi hayal kırıklığına uğratmak için fırsat veririz. Belirsizlik, elbette insanı yoran bir şey; fakat en iyi fırsatlar şüphesiz onları en az beklediğimiz zamanlarda gerçekleşir.



"Tamamen sıkıcı olmaktansa, tamamen komik olmak yeğdir."



Charles Bukowski'nin "Bazı insanlar hiç delilik yapmıyor. Gerçekten de ne muhteşem korkunç bir hayat sürüyorlar." sözünü anımsatıyor bize Marilyn'in bu sözü. Burada bahsedilen delilikle, yaptıklarından keyif duyan insanları kastediyorlar şüphesiz. Başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden, eğlenmesini bilerek keyifli zaman geçirmeyi kendilerine alışkanlık haline getirmiş insanları…



Başka ne diyelim? Yaşantılarıyla bize ışık olan, önümüzü açan yıldızlara sonsuz teşekkürler!



Seda Kabil/ PembeNar Özel