Marilyn Monroe'nun hayaleti ve sayısız sırlar Manda Kafa YouTube'da
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Marilyn Monroe'nun hayaleti ve sayısız sırlar Manda Kafa YouTube'da

13.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:50
Marilyn Monroe'nun hayaleti ve sayısız sırlar Manda Kafa YouTube'da

Marilyn Monroe'nun hayaletinden, Atatürk'ün ilk gizli ajanına kadar meraklısını ekrana kilitleyecek çok sayıda ilginç olayın yer aldığı Manda Kafa YouTube kanalı yayına başladı.

Medeniyetten uzak kabilelerin akılalmaz geleneklerinden Veba Adası ve ölüm deneylerine, Gagavuz Türkleri'nin ilginç geleneklerinden bilinçaltının çığlıkları olan rüyalara kadar çok sayıda sıra dışı olayın sunulduğu Manda Kafa YouTube Kanalı yayın hayatına başladı.

BİLİM DÜNYASININ ÇÖZEMEDİĞİ OLAYLAR

Hayat içinde öyle olaylar vardır ki, bilim dünyası bile çözüme kavuşturamaz. İşte Manda Kafa YouTube kanalında bilim dünyasının bile çözemediği enteresan olaylar, mekanlar ve hayatlar meraklısıyla buluşuyor.

ATATÜRK'ÜN İLK GİZLİ AJANI KİM?

YouTube'a farklı bir soluk getiren Manda Kafa platformunda, bugüne kadar değinilmeyen hayatlara ve perde arkasındaki gerçeklere de ışık tutuluyor. Bu hayatlar arasında kimler yok ki… Örneğin Atatürk'ün ilk gizli ajanı olan Gavur Mümin'in hayatını izlerken oldukça şaşıracak, milyonların sevgilisi olmayı başarmış Marilyn Monroe'nin hayatındaki sırları ve hayaletini seyrederken zamanın nasıl geçtiğini unutacaksınız. Adolf Hitler'in akıl hastanesi Beelitz de, Manda Kafa YouTube kanalında sizleri bekleyen sıra dışı görüntüler arasında.

CEHENNEM TAPINAĞINDAKİ TABUTLAR

Manda Kafa YouTube'da unutamayacağınız görüntüler arasında Filipinler'deki Cehennem Tapınağı'ndaki asılı tabutlar da var. Kulağa ürkütücü gelse de eminiz bu sahneler oldukça ilginizi çekecek. Öte yandan Meksika'daki Oyuncak Bebekler Adası ve hayaletleriyle ünlü The Stanley Hotel de kaçırmak istemeyeceğiniz yayınlar arasındaki yerini alacak.

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