Maria ile Mustafa yeni bölüm canlı izle | Maria ile Mustafa hangi gün, hangi kanalda? Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hilmi Cem İntepe ile Jessica May'in başrolleri paylaştığı Maria ile Mustafa geçtiğimiz pazar günü 11. bölümüyle ekranlara gelmişti. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Maria ile Mustafa 11. bölüm fragmanı izle, Maria ile Mustafa 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu nedir?

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'nın fragmanları ile izleyiciyi çok umutlandırmıştı. Geçtiğimiz Pazar günü 11. bölümüyle ekrana gelen Maria ile Mustafa hakkında bazı sorular merak ediliyor. Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu nedir?

Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

MARİA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria (Jessica May) ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa (Hilmi Cem İntepe) ikilisinin aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

En son 14. bölümü ile ekranlara gelen Maria ile Mustafa'nın 15. bölüm fragmanı 2 bölüm olacak şekilde yayınlandı. Yeni bölüm sonrası 16. bölüm fragmanı yayınlanacak.

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Onu en kıymetli yerinden vuracağım..."

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir? İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler. Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur. Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracak mıdır? İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir?

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Hilmicem İntepe

Jessica May

Tamer Levent

Alpay Atalan

Ezgi Çelik

Haki Biçici

Zeynep Gülmez