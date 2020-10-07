Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor

Atv'nin çekimleri Kapadokya'da yapılan, pazar günleri izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinden final haberi geldi. Seyirciden beklenen ilgiyi göremeyen Maria ile Mustafa dizisi reytinglere yenildi. Henüz kaderi belli olmayan dizinin yayından kaldırılması bekleniyor.

Atv'nin büyük umutlarla yayına soktuğu, Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in başrollerini başladığı fragmanını haftalar önce döndürmeye başladığı dizisi Maria ile Mustafa maalesef bekleneni karşılamadı. Pazar akşamları ilk 10'a girmeyi başaramayan dizi için iki ihtimal var. Dizinin önce yayın günü değişecek. Reytinglerde etkisi etmezse dizinin stok bölümleri yayınlanacak ve ekranlara veda edecek.

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz Pazar günü 5. bölümüyle ekrana gelen Maria ile Mustafa iddiaya göre final kararı aldı. Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

MARİA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria (Jessica May) ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa (Hilmi Cem İntepe) ikilisinin aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.