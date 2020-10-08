Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu
Hilmicem İntepe ile Jessica May'in başrolleri paylaştığı Maria ile Mustafa geçtiğimiz pazar günü 5. bölümüyle ekranlara gelmişti. Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu nedir?
Başrollerinde Hilmi Cem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'nın fragmanları ile izleyiciyi çok umutlandırmıştı. Geçtiğimiz Pazar günü 5. bölümüyle ekrana gelen Maria ile Mustafa hakkında bazı sorular merak ediliyor. Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu nedir?
Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.
MARİA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria (Jessica May) ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa (Hilmi Cem İntepe) ikilisinin aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor.
MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI
Hilmicem İntepe
Jessica May
Tamer Levent
Alpay Atalan
Ezgi Çelik
Haki Biçici
Zeynep Gülmez
MARİA İLE MUSTAFA FİNAL Mİ YAPIYOR?
Atv'nin çekimleri Kapadokya'da yapılan, pazar günleri izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinden final haberi geldi. Seyirciden beklenen ilgiyi göremeyen Maria ile Mustafa dizisi reytinglere yenildi. Henüz kaderi belli olmayan dizinin yayından kaldırılması bekleniyor.
Atv'nin büyük umutlarla yayına soktuğu, Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in başrollerini başladığı fragmanını haftalar önce döndürmeye başladığı dizisi Maria ile Mustafa maalesef bekleneni karşılamadı. Pazar akşamları ilk 10'a girmeyi başaramayan dizi için iki ihtimal var. Dizinin önce yayın günü değişecek. Reytinglerde etkisi etmezse dizinin stok bölümleri yayınlanacak ve ekranlara veda edecek.