Mardin'in Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin'in başlattığı "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında, Mardinli yetim çocuklar, Trabzon'u gezdi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında 4 günlük gezi için Trabzon'a gelen yaşları 12-18 arasındaki yüze yakın yetim çocuk, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezip denizle buluştu.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Trabzon'a çok sayıda ziyaret gerçekleştiğini belirtti.

Mardinli çocukları ağırlamaktan gurur duyduklarını aktaran Genç, "Umarız, bu tür projeler yurt sathına yayılır ve ülkemizin her bir köşesi arasındaki kardeşlik ve dostluk bağları daha da güçlenir. Ortahisar Belediyesi olarak kardeşlik projelerine her zaman duyarlı olmaya devam edeceğiz ve gereken her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bütün yörelerinin kültürünü, sanatını, değerlerini tanıtmak gerektiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'su da Doğu Anadolu'su da herkes Karadeniz kültürünü ve coğrafyasını tanımalı. Biz de aynı şekilde bu bölgelerin coğrafyasını kültürünü, tabiatını tanımalıyız. Böylece birbirimizden hiçbir farkımız olmadığını, bütün değerlerimizin, geleneklerimizin, kültürümüzün benzer olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla kurduğumuz yeni ilişkiler yumağıyla kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlik ve beraberliğimiz pekişecek. Bu nedenle bu tür projeleri çok önemsiyorum ve her fırsatta destek olmaya gayret ediyorum."

Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin de Yalnız Değilsiniz Projesi kapsamında Trabzon'a gelen öğrenci ve öğretmenlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı Ortahisar Belediyesine teşekkür etti.