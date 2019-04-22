Mardinli Nazlı Başsavcı Koltuğuna Oturdu

Mardin'de TOKİ İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nazlı Sönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın koltuğuna oturdu.

Sönmez, yaptığı açıklamada ileride hukuk eğitimi alarak ağır ceza hakimi olmak istediğini söyledi.

İlgili birimlere talimat da veren Sönmez, hukukun ve adaletin önemini vurguladı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş da, Başsavcı koltuğuna oturan Sönmez'in çok güzel talimatlar verdiğini açıklamalar yaptığını belirterek, "Bugün tüm dünya çocuklarına armağan edilen, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir gün yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor ve buna vesile olan başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA